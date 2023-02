Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - Dit weekend staat er weer een volledige competitieronde in het amateurvoetbal op het programma. Bekijk hier tegen welke ploeg je favoriete team vandaag in actie komt.

In de 3e divisie ontvangt ACV vanmiddag Staphorst. De ploeg uit Assen staat tweede en heeft twee punten minder dan koploper GVVV. Staphorst staat tiende.

HZVV neemt het in de 4e divisie B op tegen DHSC. De wedstrijd in Utrecht begint om 14:00 uur en bij de thuisclub is Wesley Sneijder co-voorzitter van de Raad van Advies bij DHSC. De ploeg uit Hoogeveen strijdt nog steeds tegen degradatie en heeft slechts twee punten meer dan SDV Barneveld en die ploeg staat op een degradatieplek.