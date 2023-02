Lees terug: Een matig FC Emmen verliest thuis van Fortuna Sittard

FC Emmen trapt om 21.00 uur af tegen Fortuna Sittard. De Drentse ploeg hoeft zich na deze week enkel nog te richten op de eredivisie, want woensdag werd verloren van PSV in de achtste finale van de KNVB Beker.



De wedstrijd wordt gespeeld in de Oude Meerdijk en dat biedt hoop voor de ploeg van Dick Lukkien. In thuiswedstrijden zijn de Drenten namelijk al zeven wedstrijden op rij ongeslagen, waaronder de wedstrijden tegen PSV en Ajax. De enige uitoverwinning dit seizoen werd geboekt tegen de tegenstander van vanavond. In november won FC Emmen in Sittard met 0-1 door een doelpunt van Richairo Zivkovic.