David Dekker grijpt net naast eerste seizoenszege in Ronde van Oman

WIELRENNEN - David Dekker is in de eerste etappe van de Ronde van Oman als tweede geëindigd in de massasprint. De zoon van de Hoogeveense oud-prof Erik Dekker legde het af tegen Tim Merlier.

Voor Merlier is de openingsrit in Oman de eerste zege van het wegseizoen. Hij won voor zijn nieuwe ploeg vorige maand als veldrijder wel de Kasteelcross in Zonnebeke. De rappe Belg werd in zijn carrière al nationaal kampioen op de weg en won een etappe in de Tour de France.