Missers Mol kost Noordscheschut punten: 0-0 tegen DOS Kampen

De thuisclub begon slordig aan de wedstrijd, de gasten konden echter niet profiteren van de slordigheden. Na ruim een kwartier kreeg Noordscheschut een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Scheidsrechter Souhuwat zag een overtreding in de zestien van de gasten en Melvin Mol mocht vanaf 11 meter aanleggen. De middenvelder miste, maar de assistent scheidsrechter had geconstateerd dat doelman Justin Bruins te vroeg van zijn lijn kwam en dus mocht Mol opnieuw aanleggen. Maar ook in zijn tweede poging kon Mol het net niet vinden en weer was Bruins de middenvelder de baas.