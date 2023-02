HZVV verliest ruim bij DHSC van Wesley Sneijder

VOETBAL - In de uitwedstrijd tegen DHSC heeft HZVV niet voor een verrassing gezorgd. In Utrecht gingen de Hoogeveners met 4-0 onderuit tegen de nummer twee van de Vierde Divisie. HZVV blijft daardoor in de onderste regionen van de competitie staan.

"Deze uitslag was wel geflatteerd", stelt Harold Brunsting, sinds 1 februari de nieuwe hoofdcoach van HZVV. "We leiden de eerste twee goals zelf in. We moeten af en toe wat meer meedogenloos zijn, zowel aanvallend als verdedigend."

In een tamme openingsfase zonder veel kansen brak de thuisploeg, waar Wesley Sneijder co-voorzitter van de Raad van Advies is, na twintig minuten de wedstrijd open. Het kreeg daarbij overigens veel hulp van HZVV. Een terugspeelbal van Jorn Ballast op keeper Rodney Rosink was veel te kort, waardoor Emre Bal de bal makkelijk kon onderscheppen en de 1-0 kon maken.

Binnen een minuut na de openingstreffer kregen de Hoogeveners een grote kans om direct gelijk te maken. De snelle vleugelaanvaller Kelly Joao kwam op aan de rechterkant en legde de bal goed terug op Noah ten Brinke. Zijn inzet werd alleen gekeerd door de keeper van de Utrechters.

Zaalvoetballers

In de aanval van DHSC lopen veel zaalvoetballers rond in dit is te merken aan het creatieve spel. De 2-0 in de 26e minuut werd overigens weer ingeleid door een persoonlijke fout van een HZVV'er (Joao verspeelde de bal op het middenveld), maar met een vlotte aanval stond Tevfik Ceyar binnen luttele seconden één op één met Rosink. De aanvaller van DHSC faalde niet en verdubbelde de voorsprong.

Niet veel later leek Emre Bal de wedstrijd te beslissen voor de thuisploeg, maar zijn inzet werd knap met de voeten gekeerd door Rosink.

Gebrek aan scorend vermogen

In de tweede helft kwam HZVV beter voor de dag en kreeg het enkele mogelijkheden om de aansluitingstreffer te maken. Het was weer Kelly Joao die opstoomde aan de rechterflank. Dit keer legde hij de bal terug op Sander Dzemidzic, maar zijn inzet werd op het laatste moment onderschept door een Utrechts been. Dezelfde Dzemidzic schoot vijf minuten later vanuit kansrijke positie recht in de handen van de keeper.

Niet voor het eerst dit seizoen vergeet HZVV zichzelf te belonen nadat er goed wordt gevoetbald. Dit concludeert ook Brunsting: "Het was op een gegeven moment wachten tot wij de aansluitingstreffer zouden maken, maar de goals ontbreken."

In de laatste tien minuten liep DHSC nog uit naar een 4-0 voorsprong en met name de derde treffer was opvallend. Emre Bal wilde vanaf de linkerkant een voorzet geven, raakte de bal verkeerd, waardoor deze pardoes in het doel belande en de aan de grond genagelde Rodney Rosink voor de derde keer de bal uit het net mocht vissen.

Optimisme

Na twee wedstrijden aan het roer te hebben gestaan, ziet Brunsting het toch nog positief in. "Je staat op dit moment op een plek waar je niet wilt staan. Maar ik heb vandaag zeker dingen gezien waar je optimistisch van wordt."