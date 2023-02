DZOH verliest punt door slecht opgesteld muurtje

VOETBAL - In de slotminuten van de wedstrijd kreeg ASV Dronten bij een 1-1 stand een controversiële vrije trap in de buurt van het doel van DZOH. De bal ging door het muurtje van de Emmenaren heen en eindigde in het doel, waardoor DZOH met lege handen uit Dronten vertrok. "We kunnen ons dit zelf verwijten", zegt trainer Marc van Meel.

Dronten, de nummer vier van de 1e Klasse E, had voorafgaand aan de wedstrijd zes punten meer verzameld dan DZOH. De Emmenaren begonnen sterk en kwamen na ongeveer een kwartier op voorsprong. Met een flitsende actie kwam Max Heijnen op aan de rechterflank en bediende hij Joël Zweerink op maat. Hij schoot de bal onberispelijk binnen, 0-1.

Lang konden de Emmenaren niet genieten van de voorsprong, want vijf minuten later stond het alweer gelijk. Vanuit een corner maakte de thuisploeg de 1-1 en in het verloop van de eerste helft werd er niet meer gescoord.

Vlam in de pan

"De tweede helft was niet om aan te gluren", vertelt Van Meel en volgens hem was 1-1 ook een terechte afspiegeling van het wedstrijdbeeld. In de slotfase sloeg de vlam echter nog in de pan. In de 90e minuut dacht DZOH een vrije trap te krijgen vanwege hands, maar de scheidsrechter had dit niet opgemerkt. Drie seconden later floot hij wel in het voordeel van Dronten, wat een vrije trap op een gevaarlijke plek opleverde. Rihario Meulens wist de bal door het muurtje van DZOH te krijgen en kon daardoor de beslissende treffer tegen de touwen schieten, 2-1.

Na afloop van de wedstrijd werd het nog wat onvriendelijk en kreeg Anco Jansen nog een rode kaart. Nadat de gemoederen waren gesust, overheerste vooral teleurstelling bij Marc van Meel: "We hadden hier absoluut recht op een punt."