Sudosa-Desto in de wachtkamer na kansloze nederlaag

VOLLEYBAL - Het wordt nagelbijten de komende dagen voor de dames van Sudosa-Desto. Zij gingen vandaag met 3-0 (25-13, 25-18 en 25-17) onderuit bij Apollo 8 uit Borne. Hierdoor zijn ze afhankelijk geworden van hun concurrenten om de zesde plaats in de Eredivisie, die recht geeft op een plek in de kampioensgroep.

Tegen Apollo 8 had de Assense formatie vanavond weinig in te brengen. "Er waren een aantal mensen niet in topvorm bij ons", zegt co-trainer Mark Afman. Erwin Sikkema, de andere trainer van de ploeg, zag "misschien wel wat spanning in de ploeg". Had Sudosa-Desto de wedstrijd vandaag met 3-0 gewonnen, dan waren ze zeker geweest van de zesde plaats in de Eredivisie.

"We moeten in het geheel ook wel realistisch blijven. Dit is ons eerste jaar in de Eredivisie en we moeten niet denken dat we zomaar even van Apollo winnen", vertelt Sikkema. Hij concludeert dat zijn ploeg vandaag niet opgewassen was tegen de sterk spelende thuisploeg.

In spanning wachten

Voor concurrenten Peelpush en Voltena staan er nog twee wedstrijden op het programma, terwijl Sudosa-Desto na vanavond klaar is. Beide ploegen spelen morgen in een onderlinge ontmoeting tegen elkaar. "Volgens mijn berekeningen zitten wij als goed als Voltena met 3-2 wint morgen", stelt Afman. Op dit moment staan de Assenaren vier punten voor op Peelpush en vijf op Voltena en hebben ze een beter doelsaldo dan beide concurrenten.

Mocht het morgen niet beslist worden, dan is het team van Sliedrecht Sport de grote vriend van Sudosa-Desto. Zij spelen dinsdag tegen Peelpush en besluiten woensdag de reguliere Eredivisie tegen Voltena.