Maaike Verweij blijft aan kop in de Marathon Cup

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij uit Veenhuizen blijft de leidster in het klassement van de Marathon Cup. Ze eindigde vandaag als vijfde in Eindhoven en zag haar ploeggenoot van Team Zaanlander, Irene Schouten, sprinten naar de overwinning. Met nog twee wedstrijden op het programma heeft Verweij een voorsprong van 21,7 punt op haar naaste belager, Esther Kiel.

Even leek het erop alsof Schouten de sprint aan zou trekken voor Verweij, maar de Drentse had geen energie meer over om zich te mengen in de eindsprint. Deze werd overtuigend gewonnen door Schouten en Verweij wist haar concurrenten binnen schootsafstand te houden. Nienke Smit uit Zuidwolde werd 19e.