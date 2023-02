DOS'46 in tweede helft langs hekkensluiter Unitas

KORFBAL - Lange tijd kon Unitas uit Harderwijk knap standhouden tegen DOS'46, maar in de laatste tien minuten moesten ze het hoofd toch buigen voor de Nijeveners. DOS'46 won met 22-29 in Harderwijk en komt op elf punten uit elf duels.

De zege kwam alles behalve makkelijk tot stand voor de ploeg van trainer Henk Jan Mulder. In de eerste helft was Unitas scherper en stond deze ploeg steeds op voorsprong. In het eerste half uur heeft DOS'46 niet op voorsprong gestaan, maar deden ze uiteindelijk niet onder voor de thuisploeg en stond het bij rust 13-13.