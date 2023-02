Vrouwen van ACV in spektakelstuk langs Be Quick'28: 3-5

VOETBAL - Met twintig minuten op de klok keken de dames van ACV nog tegen een 3-1 achterstand aan in Zwolle tegen Be Quick'28. Trainer Sven Krol haalde een verdediger er uit voor een middenvelder om nog wat te forceren in de slotfase. Het bleek een gouden zet te zijn, want zijn ploeg draaide de achterstand om in een 3-5 overwinning.

"Ik moest nog even bijkomen na de wedstrijd", vertelt Krol na de enerverende wedstrijd. Zijn ploeg begon goed en kwam na een minuut of tien op voorsprong. Centrale verdedigster Gabrielle Hut maakt de 0-1, wat volgens Krol terecht was. "Met name aan de zijkanten konden we gevaar stichten tegen Be Quick'28." Daardoor lukte het de Assenaren om een groot deel van de wedstrijd druk te zetten op de helft van de thuisploeg.

Onwennig

Dit was even wennen voor ACV, want normaal gesproken loert de ploeg uit Assen op de omschakeling. "Wij zijn niet gewend om op de helft van de tegenstander te spelen", zegt Krol. De onwennigheid in de Asser verdediging leverde Be Quick'28 voor rust nog twee doelpunten op. De gelijkmaker kwam vanuit de omschakeling en bij de 2-1 had ACV de zaken verdedigend ook niet goed op orde.

Na rust besloot Krol, mede doordat de keeper van de Zwollenaren er niet altijd goed uitzag, om hoger druk te zetten. In eerste instantie werkte dit averechts, want Be Quick'28 kwam op een 3-1 voorsprong.

Gouden wissel

In de 70e minuut besloot Krol om alles of niets te spelen. Hij haalde er een verdediger uit en bracht een middenvelder, wat zorgde voor een aanvallende impuls. Dit leverde direct al de aansluitingstreffer van Lisanne Dik op, 3-2. En ook de gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. Laura Heling gaf de bal strak voor op Amber Bandringa, die haar ploeg langszij schoot, 3-3.

"Dit is het mooie aan de voetbalsport, wij gingen er in geloven en zij werden juist angstig", aldus Krol. Na de gelijkmaker besloot hij om de aanvallende opstelling niet te wijzigen. Hij hoefde niet lang te wachten om erachter te komen dat dit de juiste keuze was. Vanuit een vrije bal maakte Lisanne Dik haar tweede treffer, 3-4.

Dionne Keizer zorgde in de slotfase voor de kers op de taart. Zij promoveerde een voorzet van Laura Heling tot doelpunt, 3-5.

