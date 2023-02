Sudosa-Desto als winnaar uit Drentse derby

VOLLEYBAL - Vanavond stond er in Hoogeveen een Drentse derby op het programma in de Topdivisie bij de heren. Olhaco ontving Sudosa-Desto uit Assen. Het was een spannende wedstrijd, maar Sudosa-Desto trok aan het langste eind en won de wedstrijd met 1-3 (setstanden: 25-21,15-21,23-25 en 28-26).

De Assenaren komen uit een reeks van drie gewonnen wedstrijden. Een reeks die de ploeg van Erik Noordijk graag wil vervolgen, want elk punt telt op dit moment in de top drie van het klassement. Toch liet de thuisploeg van Xander Arling zich hierdoor niet afschrikken en dat was vanaf de eerste set direct te merken.

Sudosa-Desto maakte een aantal slordige fouten en Olhaco wist hierdoor goed op gang te komen in hun eigen sporthal. De ploeg uit Hoogeveen kwam op voorsprong door succesvolle aanvallen van onder andere Rens Meijer en Sander Kemperman. Olhaco was het niet altijd eens met de scheidsrechter, maar ze namen de kreten vanaf de bank ("niet janken, maar volleyballen!") ter harte en zo wist de ploeg de voorsprong te behouden. Bij Sudosa-Desto kwam het spel nog niet goed op gang en zo wist Olhaco de eerste set te winnen met 25-21.

In de tweede set begon Sudosa-Desto beter. De ploeg uit Assen liet minder slordigheidsfouten zien en kwam op voorsprong. Dit bracht het plezier terug bij zowel de spelers in het veld, als de meelevende wissels op de bank. Olhaco had in deze set onder andere moeite met het sterke block van Jorryt Sybrandy en Sander Scheper. De Assenaren sleepten de set zonder moeite met 25-15 binnen.

Lange rally's

Beide ploegen begonnen vol goede moed aan de derde set. De lange rally's stonden centraal in deze set en de score liep gelijk op. Beide ploegen maakten, vaak tot verbazing van het publiek, meerdere mooie reddingen en aanvallen. Zo ook Jorryt Sybrandy van Sudosa-Desto die in de slotfase van de set de bal met zijn voet van de grond wist te houden. Niet onbelangrijk, want de score liep gelijk op tot 23-23. Sudosa-Desto wist uiteindelijk de set te bemachtigen met 25-23.

In de vierde set waren beide teams er gebrand op om te winnen. Zo wist Olhaco in deze set veel weerstand te bieden en op voorsprong te komen. Jelte Stelwagen leek het hier niet mee eens te zijn en zorgde met zijn aanvallen dat de Assenaren steeds dichterbij kwamen. Gelijkspel bereikten de ploegen bij 13-13. Zo waren de kansen voor beide ploegen weer even groot. Tot een score van 25-25 bleef het nek aan nek gaan en zowel Arjan Westra van Sudosa als Sander Kemperman van Olhaco wisten punten binnen te slepen met goed aanvallend spel. Toch bleek Sudosa-Desto net iets sterker en won het ook deze set. 28-26.

Stand