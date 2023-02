Programma zondagvoetbal

VOETBAL - De zondagamateurs spelen vandaag weer een complete competitieronde. Bekijk hier tegen welk team je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

In de 4e divisie A komt vandaag alleen Hoogeveen van de Drentse ploegen in actie. Het team van vertrekkend trainer Nico Haak, hij word volgend seizoen trainer van WKE'16, reist vandaag naar Rotterdam voor een wedstrijd tegen VOC. Hoogeveen staat op een derde plaats, terwijl VOC de nummer elf van de 4e divisie A is.

De twee andere Drente ploegen, Alcides en VKW, kwamen gisteravond al in actie. In Meppel eindigde het duel tussen Alcides en VKW in 2-2. Een samenvatting van deze wedstrijd is vanavond te zien in Onze Club.

Onze Club

Naast Alcides-VKW is zijn er ook samenvattingen te zien van Rolder Boys tegen Roden en HOVC neemt het op tegen WKE'16.

In de 1e klasse E spelen Rolder Boys en Roden een kelderduel tegen elkaar. Rolder Boys staat één na laatste en heeft 12 punten uit 13 wedstrijden. Roden heeft net zoveel punten uit evenveel wedstrijd, maar staat een plekje hoger omdat het doelsaldo iets beter is. Een heuse degradatiekraker dus.

In de 2e klasse K is WKE'16 sinds vorige week de nieuwe koploper. De ploeg heeft twee punten meer dan Valthermond, maar heeft ook twee wedstrijden meer gespeeld. Tegenstander van vandaag HOVC staat elfde en vecht tegen degradatie. In Emmen won HOVC wel verrassend van WKE.