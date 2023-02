Terecht gelijkspel bij ACV - Staphorst: Assenaren houden zicht op tweede periodetitel

VOETBAL - ACV kwam vanmiddag niet langs Staphorst. Het duel tussen de nummers 2 en 10 van de Derde Divisie eindigde in 1-1. Met die eindstand konden beide trainers na afloop wel leven. De eerste helft was voor de thuisclub, terwijl de beste kansen in het tweede bedrijf voor de gasten waren.

Ondanks het puntenverlies blijft het gat tussen ACV en koploper GVVV twee punten. De formatie uit Veenendaal kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel bij Sparta Nijkerk. Sportlust'26 is de Asser club wel voorbij en heeft nu één punt meer dan ACV.

Winst in Urk volstaat voor tweede periodetitel

In de strijd om de tweede periodetitel veranderde ook nagenoeg niets. ACV heeft die periodetitel nog steeds volledig in eigen hand. Winst, over twee weken bij Urk, volstaat voor de mannen van Ruud Jalving.

ACV kwam na twaalf minuten op voorsprong door een benutte penalty van Gijs Jasper, maar amper drie minuten later zorgde Emiel Kwant voor de gelijkmaker. De speler van Staphorst profiteerde dankbaar van een mispeer van ACV-doelman Enver Spijodic die een hoge voorzet volledig verkeerd inschatte. Spijdic maakte die fout daarna meer dan goed, door een-op-een situatie te keren en kort voor rust ook nog een strafschop te pakken. Die strafschop was een cadeautje, die niet werd uitgepakt door Martin van 't Ende.

Voor die strafschop had ACV via de sterk spelende Gijs Jasper al op 2-1 en 3-1 kunnen staan, maar bleek Staphorst-spits Jorick Maats niet te passeren.