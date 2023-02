Weer twee punten E&O in gang naar Eredivisie: 'De drive is er'

Overtuigend was het vanavond niet, maar de vrouwenploeg van E&O heeft tegen MEOS weer twee punten in de strijd om promotie naar de Eredivisie gepakt: 25-22 (11-8).

Pas na 18-18 kwam de formatie van Henrik Bergholt los van de gasten uit Nederweert. Met haar zevende zorgde Maaike Evenhuis voor de nieuwe voorsprong van E&O (19-18).

Zeven keer raak

"In tegenstelling tot vorige wedstrijden, vooral uit, blijven we nu rustig", reageert de 19-jarige Evenhuis na de zege in de Eerste divisie. Haar zus Inge Evenhuis tekende vijf minuten voor tijd voor het beslissende gaatje van twee (22-20).

Na een overtuigende start (7-3) van de thuisploeg kwam het taaie MEOS terug in de wedstrijd. Naast Evenhuis was Alysa Korterink goed voor zes treffers van de groen-witten. Aan de overkant hield vijfvoudig doelpuntenmaker Lisan van Hulten de Limburgse bezoekers lang in het spoor van E&O.

23 punten

Topschutter Evenhuis vervolgt: "Ja, promoveren is een moeilijk verhaal. Gezien de positie op de ranglijst. Maar de drive is er en we blijven er hard voor werken."