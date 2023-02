Hurry-Up pikt in Panningen belangrijke punten op

Met nog twee speelrondes te gaan zijn de Zwartemeerders op 25 punten gekomen. Nog vier ploegen strijden om de vierde plaats in de BENE-League, naast Hurry-Up zijn dit Sporting Pelt, Visé en Kras Volendam. Deze plaats geeft recht op een plaats in de play-offs om het kampioenschap.

Sporting Pelt won vanavond met 29-35 bij Eupen en blijft een punt boven Hurry-Up staan. Volendam zorgde voor een verrassing door met 34-36 te winnen bij de Lions uit Sittard en staan nu een punt achter de Zwartemeerders. Visé komt later vanavond nog in actie.

Voor de tweede keer deze week stapte Hurry-Up vanmiddag op de bus naar Noord-Limburg. Op dinsdagavond rekende de formatie van Joop Fiege in de achtste finale van de beker al af met de reserves van Bevo (32-36). De hoofdmacht van de Panningers stond vanavond in het openingskwartier nog voor.

Na 8-7 kantelde de partij in het voordeel van Hurry-Up. Brent Riksten, aanvoerder Bernie Vermeer en drie keer Patrick Miedema zorgden voor 8-13. Met nog eens twee goals in korte tijd bepaalde de spelmaker van Hurry-Up voor de ruststand: 11-16.

In de tweede helft kwam de thuisploeg even terug tot 20-23. Daarna toonden de oranje-zwarten zich weer de betere partij. De dertigste van Hurry-Up kwam vlak voor het verstrijken van het uur van de hand van linkerhoekspeler René Jaspers (24-30).

Trainer Joop Fiege is blij met het resultaat tegen Bevo: "Dit is waarop je hoopt. Ik ben tevreden met de uitslag. We blijven doorgroeien. Dat moet ook, want met Volendam komt een ploeg in vorm op bezoek".