Alcides en VKW in evenwicht; monden gaan open bij wondertreffer Nijland

VOETBAL - De kelderderby tussen Alcides uit Meppel en VKW uit Westerbork in de Vierde Divisie A is geëindigd in 2-2. VKW moest weer een goal weggeven in blessuretijd en gaf een overwinning uit handen. Wel zorgde Jonas Nijland voor een schitterende treffer, die voor de nodige beroering zorgde.

Beide ploegen stonden voorafgaand aan het duel op een penibele plek inde Vierde Divisie A. VKW ging vorige week in de laatste minuut onderuit en was hekkensluiter met elf punten. Ook Alcides moest winnen want stond op de dertiende plaats met evenzoveel punten.

Bij Alcides was trainer Wilko Niemer geschorst nadat hij twee weken geleden per ongeluk een stoel gooide naar de grensrechter. Donderdag hoorde hij zijn straf: Niemer is voor drie duels geschorst. Met assistenten Dennis Meadows en Eric Barth op de bank begon de ploeg uit Meppel voortvarend. Het kreeg ook gelijk kleine kansjes, maar doelman Martijn Mulder werd niet gelijk op de proef gesteld.

Nadat Nick Kuiper namens Alcides in het zijnet schoot, werd VKW gevaarlijk. Eerst was het een vrije trap van Thijs Uineken die werd gepareerd doelman Xander Jager en de paal.

Even later was het wel raak en hoe: een voorzet kwam terecht bij Jonas Nijland. Die twijfelde niet en schoot de bal uit de lucht in de kruising, De monden op sportpark Ezinge vielen even open van bewondering. Ze gingen bij Alcides langzaam weer dicht, maar gescoord werd er niet meer in de resterende minuten.

Tweede helft

In die tweede helft probeerde Alcides tot een offensief te komen, maar dat lukte nauwelijks. Echt uitgespeelde kansen in de zestien waren er niet, omdat VKW goed verdedigde. Toch lukte het VKW niet om de voorsprong te behouden, zoals wel vaker dit seizoen gebeurde. Nick Kuiper speelde de bal eerst door de benen en gaf voor op Boye Keizer, die de bal fraai achter doelman Martijn Mulder schoot.