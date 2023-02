Walk-over E&O in eigen huis, goed debuut Atanasov

De mannen van E&O hebben vanavond weinig last gehad van de zure bekernederlaag van twee dagen geleden. Al na één helft spelen was de Eredivisionist klaar met laagvlieger Dynamico: 33-18.

Tegen Dynamico had E&O geen last van zware benen. Bij 20-9 halverwege was het in Emmen al gedaan met de spanning. Vlak na de pauze tilde zesvoudig doelpuntenmaker Koen Schoemaker de score naar 24-10.