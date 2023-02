Fout Araujo leidt nederlaag tegen Fortuna Sittard in

VOETBAL - Elk puntje in de strijd tegen degradatie is er één. Dat punt zat er zeker in voor FC Emmen vanavond, maar een weggever van Miquel Araujo, uitgerekend in zijn jubileumwedstrijd, leverde Fortuna Sittard de volle buit op: 0-1.

Door dat verlies blijft FC Emmen steken op plek 16 in de eredivisie. Drie punten boven de nieuwe hekkensluiter, FC Groningen, en Cambuur. De Friezen pakten een punt (0-0) bij NEC, terwijl Groningen hard over de knie ging van PSV: 6-0.

FC Volendam, dat een punt meer heeft dan Emmen, komt morgen in actie tegen FC Twente (uit).

Antonisse in de basis

Met Ahmed El Messaoudi, Richairo Zivkovic en Ole Romeny terug in de selectie (waarvan de eerste twee in de basis) startte FC Emmen tegen Fortuna Sittard. Jeremy Antonisse kreeg, na zijn prima invalbeurt tegen PSV afgelopen woensdag, een basisplaats van Dick Lukkien die tegen de Limburgers koos voor een 4-4-2 opstelling.

Die opstelling leverde een wedstrijd op die door geen van beide ploegen echt kon worden gedomineerd. Zowel FC Emmen als Fortuna Sittard kregen in de eerste helft wel allebei een megakans op de eerste goal. De eerste was voor Antonisse, die een voorzet van Mark Diemers merkwaardig genoeg niet tussen de palen kreeg. Burak Yilmaz presteerde hetzelfde aan de andere kant, na een messcherpe counter. Voor de thuisclub waren ook Mark Diemers (schot over) en Ahmed El Messaoudi (kopbal) nog dichtbij een treffer, terwijl een kopbal van Fortuna-aanvaller Umaro Embaló over ging.

Koesteren

Lukkien bracht na rust Ole Romeny voor Antonisse. Die wissel leverde niet veel extra dreiging op. Eigenlijk bleef Fortuna Sittard simpel op de been. Sterker nog, de grootste kansen na rust waren voor de gasten al was Emmen daar zelf wel verantwoordelijk voor.

Een mispeer van Mickey van der Hart gaf Burak Yilmaz en Kristijan Bistrovic twee schietkansen op, die door de doelman werden verijdeld. Meer en meer werd duidelijk dat de eerstscorende ploeg de overwinning zou pakken. Dat besef leek duidelijker aanwezig bij Fortuna Sittard, dat een kwartier voor tijd die treffer in haar schoot geworpen kreeg.

Emmen, dat een punt had moeten koesteren, leed simpel balverlies via Miquel Araujo die zijn 100e wedstrijd speelde in het rood en wit. Via Yilmaz en Córdoba kwam de bal bij Oguzhan Özyakup die met een fraai schot Van der Hart kansloos liet.