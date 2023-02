Mickey van der Hart: 'Dit was een heel domme en dure nederlaag'

VOETBAL - Mickey van der Hart was na afloop witheet en zwaar teleurgesteld na de 0-1 nederlaag tegen Fortuna Sittard. De doelman van FC Emmen moest één keer vissen, in een duel dat eigenlijk geen winnaar verdiende. "Door een heel simpele breedtepass verliezen we dit duel. Dit was een heel domme en dure nederlaag."

"We waren vandaag aan de bal te onrustig. Bij vlagen deden we het wel goed, speelden we tussen de linies, maar al met al was het te slordig aan onze kant. Waar dat mee te maken had? Ik denk niet dat het te maken had met de vermoeidheid, al is dat lastig te beoordelen voor mij als keeper. Maar wellicht was het ook vermoeidheid na dat bekerduel van woensdag. Maar wat het ook was, dat maakt niet zoveel uit. Het was vooral teleurstellend."