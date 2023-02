Dick Lukkien: 'We hebben totaal onnodig verloren, dit doet pijn'

VOETBAL - De tik die Fortuna Sittard gisteravond uitdeelde aan FC Emmen was een forse. Dat was voel-, zicht- en hoorbaar in en rondom De Oude Meerdijk. Supporters, spelers en technische staf maakten een aangeslagen indruk. "Dit is een mokerslag", erkende Dick Lukkien, die voor de 250e keer op de bank zat bij de Drentse club.

Lukkien refereerde kort na het duel tegen de Limburgers nog aan zijn woorden voorafgaand aan de wedstrijd. "Als je onderin weg wilt komen, dan moet je winnen. Dat hebben we niet gedaan. Sterker nog, we hebben totaal onnodig verloren. Een ploeg die ons kon helpen aan drie punten, laten wij met drie punten naar huis gaan. Als je niet kunt winnen, dan mag je in ieder geval niet verliezen en het meest wrange is dat we die goal gewoon cadeau doen."

'Bekerduel tegen PSV speelt geen rol'

Volgens Lukkien was het spel aan de bal onvoldoende. "Het was te traag en te slordig in de opbouw. We hadden heel vaak een middenvelder vrij en zelfs twee, maar toch zijn we niet in staat om de bal daar te krijgen. Mede daardoor kwamen we amper tot kansen. Het vele balverlies zorgde ervoor dat we veel onnodige meters moesten maken, waardoor de krachten zeker aan het einde van de wedstrijd weg leken."