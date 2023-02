Basisdebutant Jeremy Antonisse: 'Ik heb niet laten zien wat ik wilde'

VOETBAL - FC Emmen-basisdebutant Jeremy Antonisse was ontevreden over het resultaat gisteravond tegen Fortuna Sittard. Ook over zijn eigen prestatie was de PSV-huurling niet tevreden.

"Ik heb niet laten zien wat ik wilde", aldus de buitenspeler. "Met mijn kwaliteit had ik veel te veel balverlies en kwam ik nauwelijks in een één-tegen-éénduel met mijn directe tegenstander. Misschien was dat ook lastig hoor in deze wedstrijd, maar ik vind dat ik meer moet laten zien."