WKE'16 verslaat HOVC en verstevigt koppositie in 2K

De ploeg uit Emmen heeft nu 29 punten uit 14 duels, vier punten meer dan de nieuwe nummer twee, Forward. Valthermond verloor vanmiddag in eigen huis met 0-1 van Stadskanaal en heeft nu 24 punten, maar heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld. Sellingen, dat met 2-3 verloor in en tegen Peize heeft ook 24 punten, maar heeft net als WKE uit 14 duels.

De eerste kans in de wedstrijd was voor de thuisclub, maar aanvoerder Gert-Jan Spijker kon een fout van Mohammed Kaddouri niet afstraffen en zag zijn poging in het zijnet belanden. De eerste kans voor de gasten was wel direct raak. Henk Bakker lobde de bal, na een kwartier spelen over de weifelende doelman Marnik Nieborg binnen: 0-1.