Uitslagen en standen zondagvoetbal

De ploeg van trainer Nico Haak won met 0-2, en staat nu op een tweede plek op de ranglijst, omdat concurrent Purmersteijn punten liet liggen. De twee andere Drentse ploegen, Alcides en VKW, kwamen gisteravond al in actie. In Meppel eindigde het duel tussen Alcides en VKW in 2-2.