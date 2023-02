Hoogeveen boekt solide overwinning bij VOC en kruipt dichterbij koploper

VOETBAL - vv Hoogeveen heeft goede zaken gedaan in de Vierde Divisie A. Uit tegen VOC in Rotterdam won de ploeg van trainer Nico Haak met 0-2. Daarmee staat het op de tweede plek van de ranglijst en kan het over twee weken bij winst op VKW de tweede periode binnenslepen.

"We hebben niet groots gespeeld, maar hebben solide de winst gepakt", zo analyseerde Haak de wedstrijd tegen VOC. Hoogeveen was lange tijd de bovenliggende partij, maar scoorde niet. Pas in het laatste kwartier werd Tom Heerkes onderuitgehaald en kreeg een penalty. Die werd benut door Bjorn Klaassens.

Een paar minuten later werd het ook nog 0-2 door Emil Bijlsma. "En ik had het gevoel dat we daarna nog 1 of 2 doelpunten konden maken. Maar het was een prima overwinning op deze manier."

Stand

Door de zege stijgt Hoogeveen naar de tweede plek op de ranglijst. Dat komt ook omdat concurrent Purmersteijn verloor van Be Quick 1887 uit Haren met 2-1. Koploper HBS morste bovendien punten tegen Hollandia. het speelde met 2-2 gelijk. Daardoor heeft HBS nu 40 punten en Hoogeveen een punt minder: 39 punten.