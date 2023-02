Hoogeveen boekt solide overwinning tegen VOC uit Rotterdam

"We hebben niet groots gespeeld, maar hebben solide de winst gepakt", zo analyseerde Haak de wedstrijd tegen VOC. Hoogeveen was lange tijd de bovenliggende partij, maar scoorde niet. Pas in het laatste kwartier werd Tom Heerkes onderuitgehaald en kreeg een penalty. Die werd benut door Bjorn Klaassens.

Een paar minuten later werd het ook nog 0-2 door Emil Bijlsma. "En ik had het gevoel dat we daarna nog 1 of 2 doelpunten konden maken. Maar het was een prima overwinning op deze manier."