1E: GOMOS wint van Emmen, SVBO speelt gelijk

De ploeg van trainer Martin Drent had een goede middag. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door Tim Assman na ruim zestig minuten voetbal. Door de zege klimt de ploeg uit Norg naar de zevende plek met zeventien punten. Voor Emmen wordt het dit seizoen een steeds lastiger verhaal. De ploeg van trainer Kevin Waalderbos is hekkensluiter met acht punten. En heeft vijf punten achterstand op Rolder Boys, de nummer twaalf van de ranglijst.

SVBO blijft ook bivakkeren in het rechterrijtje in de Eerste Klasse E. Nu pakte het een puntje tegen GRC Groningen en op de ranglijst staat het negende en is daarmee niet meer de best presterende club van Drenthe. Dat is nu GOMOS.