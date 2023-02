Ron Jans vertrekt na dit seizoen bij FC Twente: 'Geen idee wat er op mijn pad komt'

VOETBAL - Trainer Ron Jans vertrekt na dit seizoen bij FC Twente. De oud-assistent-trainer van FC Emmen heeft samen met technisch directeur Jan Streuer besloten niet voor een vierde seizoen te gaan. Beiden waren sinds 2020 werkzaam in Enschede.

In een verklaring zegt Jans het 'ontzettend naar zijn zin te hebben bij FC Twente', maar het gevoel te hebben dat het na drie seizoen 'goed is geweest'. "Na ruim 2,5 jaar zijn we sportief verder dan ik bij mijn aanstelling had durven dromen. De directe plaatsing voor Europees voetbal, vorig seizoen, was misschien wel een klein wonder."

Titelkandidaat

Onder Jans, die tot voor kort nog in Tynaarlo woonde, klom Twente de laatste jaren weer omhoog op de ranglijst met als voorlopig hoogtepunt de vierde plaats van vorig seizoen. Ook dit voetbaljaar staan de Tukkers stevig in het linkerrijtje met zelfs nog zicht op de titel. De achterstand op nummer één Feyenoord is zes punten met nog dertien wedstrijden te spelen.

Vanmiddag rekende FC Twente nog makkelijk af met laagvlieger FC Volendam. In de Grolsch Velste namen de Overijsselaars al snel afstand door binnen twintig minuten met 3-0 voor te komen.

Vervolg carrière nog niet duidelijk

Wat Jans na zijn hoofdtrainerschap bij FC Twente gaat doen, is nog niet bekend. Na het thuisduel tegen Volendam zegt hij bij NOS Sport meer tijd door te willen brengen met zijn naasten. "Genieten. Een goede opa, vader en vriend zijn. En nog wat dingen doen, zoals die driehonderd boeken lezen die ik heb gekocht, maar nog nooit opende."

Een vervolg als trainer in het profvoetbal sluit hij allerminst uit. "Het is niet het idee om meteen weer ergens anders te beginnen, maar je weet het nooit", tekent ESPN op uit de mond van Jans. "Je wil eigenlijk altijd zekerheid hebben, maar ik kan nu ook gewoon genieten van de onzekerheid. Geen idee wat er op mijn pad komt, we zien het wel. Als trainer wordt al je tijd opgeslokt door het voetbal. Maar als je ouder wordt, denk je soms wel: ik wil naar de kleinkinderen toe of een dagje dit of dat doen. Een fietstochtje, een reisje, een lunchje."

Verleden in Drenthe