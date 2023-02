Sudosa-Desto hoopt op sportieve plicht landskampioen Sliedrecht Sport

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto weten dinsdagavond of ze zich plaatsen voor de play-offs om de landstitel. Die avond speelt de enige overgebleven concurrent voor plek 6, Peelpush, de laatste reguliere wedstrijd van het seizoen tegen landskampioen Sliedrecht Sport.

Peelpush versloeg vanmiddag de andere concurrent van Sudosa-Desto, Voltena met 3-2. Daardoor is Voltena kansloos geworden voor een plek in de play-offs en staat Peelpush nu twee punten onder de formatie uit Assen.

Om een plek bij de beste zes teams te bemachtigen moet Peelpush de laatste wedstrijd met 3-0 of 3-1 winnen van regerend landskampioen Sliedrecht Sport. Bij alle andere resultaten is Sudosa-Desto zeker van de play-offs.

"Dat wordt ongelooflijk spannend", blikt trainer/coach Mark Afman vooruit. "We hopen dat Sliedrecht Sport haar sportieve plicht zal vervullen, maar hebben inmiddels al doorgekregen dat ze twee basisspelers rust zullen geven in aanloop naar de play-offs. Het wordt afwachten." Sliedrecht Sport staat derde in de eredivisie en heeft zich al verzekerd voor het toetje na de reguliere competitie.