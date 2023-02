Haverdings wint opnieuw bij beloften

VELDRIJDEN - David Haverdings heeft in Lille de Krawatencross voor beloften op zijn naam geschreven. De 18-jarige Drent was in De Lilse Bergen te sterk voor de Belgen Emiel Verstrynge en Victor van de Putte.

Het is voor de renner van Baloise Trek Lions zijn tweede zege in de X2O Badkamers Trofee, nadat hij eerder al de beste was in de cross van Baal (begin januari).

Haverdings komt dit seizoen regelmatig in actie bij de beloften, maar was ook al vaak te bewonderen bij de eliterenners. Op dat allerhoogste podium werd hij al negende plek in de Superprestige van Diegem en reed hij in de top-20 in de Wereldbekers van Antwerpen en Gavere. Vorige week werd Haverdings nog 19e bij de WK voor beloften in Hoogerheide.

