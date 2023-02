FC Emmen Podcast #23: 'Emmen moet naast Hoesen ook Locadia halen'

In de 23ste FC Emmen Podcast van het seizoen staat het panel niet alleen stil bij het glorieuze optreden van Emmenaar Bouke op SBS6, maar uiteraard ook bij de dure nederlaag van de Drentse club tegen Fortuna Sittard. In aanloop naar de clash in de Euroborg is dan ook de grote vraag wie de meest pijn voelt na afgelopen weekend: FC Groningen na de veegpartij in Eindhoven tegen PSV of FC Emmen?