Miedema genomineerde voor FIFA-wereldelftal van het jaar

VOETBAL - Vivianne Miedema behoort tot de 26 genomineerde voetbalsters voor het wereldelftal van het jaar. De Hoogeveense spits van Arsenal is bij de vrouwen de enige Nederlander op de lijst.

De verkiezing van het wereldelftal is opgezet door de internationale spelersvakbond FIFPro en is onderdeel van het FIFA-gala, dat op 27 februari is. Voetballers vanuit de hele wereld konden hun beste elftal van 2022 samenstellen.