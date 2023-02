'Voor de wedstrijd liet ik een dienblad met dat spul rondgaan in de kleedkamer'

De vijfde gast in de nieuwe podcast is Ben Batterink. De flamboyante hoofdtrainer van VVAK staat zowel in de kleedkamer als voor de podcastmicrofoon zijn mannetje. Ook de camera's van Onze Club schuwt hij niet. In de podcast gaat hij in op zijn liefde voor amateurvoetbal. De liefde die over leek en toch weer stiekem werd wakker gekust in Alteveer-Kerkenveld. Wat drijft hem? Waarom niet op zaterdag met de vrouw Hoogeveen in, maar langs de lijn bij een duel in de vijfde klasse G?