Dames Sudosa-Desto plaatsen zich bij rentree eredivisie voor play-offs

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto hebben zich vanavond, zonder zelf in actie te komen, geplaatst voor de play-offs om de landstitel. De ploeg uit Assen was afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd tussen Peelpush uit het Limburgse Meijel en regerend landskampioen Sliedrecht Sport.

Omdat Peelpush de wedstrijd met 3-1 verloor, klimt Sudosa-Desto, ten koste van de ploeg uit Limburg, naar de felbegeerde zesde plaats in de eredivisie die recht geeft op de play-offs. Sliedrecht Sport had zich al verzekerd voor het toetje na de reguliere competitie.

'Supertrots'

"We zijn supertrots", reageert één van de trainers Mark Afman. "We hebben er hard voor gewerkt, dit is de kers op de taart. Je droomt ervan maar als je het dan ook doet, is het wel heel mooi."

De dames van Sudosa-Desto keken vanavond samen met de andere trainer Erwin Sikkema naar de livestream met de concurrenten in actie. "Het was heel spannend. Maar in de derde set was het gelukkig duidelijk", vertelt Sikkema. "Ik heb eigenlijk al een paar dagen 'last' van het feit dat we af moesten wachten. Dat kost energie."

Strijd om landstitel

Naast Sliedrecht Sport en Sudosa-Desto zijn ook vv Utrecht, Apollo 8 uit Borne, Sneek en Regio Zwolle nog in de strijd voor de landstitel. In de play-offs spelen de ploegen onderling een volledige competitie (uit en thuis). De nummer één van de reguliere competitie begint aan de nacompetitie met vijf bonuspunten. De nummer zes, Sudosa-Desto, krijgt geen punten mee.

"Je begint dus met een achterstand van vijf punten", vertelt Afman. "Dat is al een behoorlijk gat. Maar we zijn thuis heel sterk, dus we gaan zien hoever we komen."

Zoals het nu lijkt begint Sudosa in het weekend van 25 en 26 februari met een thuiswedstrijd tegen koploper Utrecht.