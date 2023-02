LTC uitgeschakeld in noordelijke districtsbeker

VOETBAL - Het Asser LTC kan zich vanaf nu volledig richten op de competitie. De zaterdagtweedeklasser uit Assen verloor in de 1/16e finales van de noordelijke districtsbeker met 2-0 van SC Genemuiden, dat uitkomt in de Vierde Divisie.

De thuisclub, die eigenlijk de gehele wedstrijd op de helft van de Assenaren te vinden was, opende de score na iets meer dan een uur spelen via Noureddine Boutzamar. Damian Dissel was met een kopbal, tien minuten voor tijd nog dichtbij de gelijkmaker, maar Genemuiden-doelman Hidde Streutker wist dat te voorkomen. Osama Ben Kaddour zorgde in de absolute slotfase voor de 2-0 eindstand..