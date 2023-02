vv Hoogeveen zonder te spelen naar laatste 16 beker: vv Groningen opgeheven

VOETBAL - vv Hoogeveen is de eerste Drentse club die zich heeft geplaatst voor de achtste finales van de noordelijke districtsbeker. En dat zonder te spelen. De tegenstander in de 1/16e finales, vv Groningen, heeft al haar teams uit de competitie gehaald.

Voorzitter Robbert Bollegraaf van de Groninger club meldt op zijn facebookpagina het volgende: "Helaas, met pijn in mijn hart, hebben we moeten besluiten om VVG Groningen per direct te moeten opheffen. Er was geen voorbestaan mogelijk."

Volgens diverse bronnen liggen financiële problemen aan het besluit ten grondslag.

Het eerste elftal van vv Groningen speelt dit seizoen in de zaterdag 1e klasse F en staat in die competitie onderaan. Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de resultaten die de andere clubs hebben behaald tegen Groningen.

Duidelijk is inmiddels dus wel dat vv Hoogeveen, de nummer 2 in de Vierde Divisie A, zaterdag niet in actie hoeft te komen en zich dus als eerste Drentse club heeft geplaatst voor de achtste finales van het bekertoernooi.

LTC

Gisteravond werd LTC uitgeschakeld. Bij SC Genemuiden verloor de zaterdagtweedeklasser uit Assen met 2-0.