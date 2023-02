vv Hoogeveen zonder te spelen naar laatste 16 beker: vv Groningen trekt alle elftallen terug

VOETBAL - vv Hoogeveen is de eerste Drentse club die zich heeft geplaatst voor de achtste finales van de noordelijke districtsbeker. En dat zonder te spelen. De tegenstander in de 1/16e finales, vv Groningen, heeft al haar teams uit de competitie gehaald.

Het eerste elftal van vv Groningen speelt dit seizoen in de zaterdag 1e klasse F en staat in die competitie onderaan. Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de resultaten die de andere clubs hebben behaald tegen Groningen.