Vrouwenteam ACV kan op zoek naar nieuwe staf, Sven Krol en assistenten stoppen na dit seizoen

"Ik wil een jaartje rust om te kijken wat ik verder wil doen als trainer. Na vijf seizoenen hoofdtrainer is het tijd voor iets anders", vertelt Krol op de website van ACV. De coach is bezig met zijn vijfde seizoen als trainer van de vrouwen. In 2022 behaalde hij met zijn team het hoogtepunt, door kampioen te worden in de Hoofdklasse. De vrouwen van ACV komen dit seizoen uit in de Topklasse, het hoogte amateurniveau in Nederland. Op dit moment staat ze op de zevende plaats, nadat ze afgelopen weekend een spectaculaire 3-5 overwinning boekten tegen Be Quick'28.