SVBO na magere zege door in beker

VOETBAL - SVBO heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de noordelijke districtsbeker. De zondag-eersteklasser bleek te sterk voor zaterdag-derdeklasser The Knickerbockers, al bleek dat niet echt uit de eindstand: 0-1.

Henk Teuben werd de matchwinner. Hij scoorde zes minuten voor tijd de enige treffer in het duel, dat door SVBO-trainer Arthur van der Veen als 'niet echt spannend' werd omschreven. "In de eerste helft kregen zij nog wel wat kansjes, maar na het eerste kwartier waren wij de betere ploeg, al vergaten we dat in de score uit te drukken. Met name in de eerste fase na rust hadden we twee of drie keer moeten scoren. Uiteindelijk was de 0-1 wel verdiend en gaan we binnenkort in de koker voor de volgende ronde."

Volgens de trainer van de Drentse eersteklasser blijft de focus van SVBO toch volledig op de competitie liggen. "Op dit moment staan we net boven de streep, maar het is spannend. Het staat allemaal zo dichtbij elkaar."

Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

"Duidelijk is wel dat we niet goed uit het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi gekomen", vervolgt de oefenmeester. "Dat we het toernooi wonnen was natuurlijk prachtig, maar we zijn verre van fris uit dat toernooi gekomen. Toch moesten we een week na de winst alweer vol aan de bak in de competitie en hebben we na vanavond alweer vijf keer gespeeld." SVBO pakte in competitieverband 2 punten uit 4 duels in het nieuwe jaar en staat nu (na 13 van de 24 wedstrijden) één plek boven de streep.

"Gelukkig hebben we nu even rust. De eerste competitiewedstrijd staat gepland op 5 maart. Dat is trouwens wel een pittige, uit tegen koploper TVC'28", besluit Van der Veen.

vv Hoogeveen

Naast SVBO plaatste ook vv Hoogeveen (zondag) zich voor de achtste finales van de noordelijke districtsbeker. Zonder te spelen ( tegen vv Groningen ) bereikte de nummer 2 uit de Vierde Divisie A de laatste zestien.