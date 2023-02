Danny Hoesen: 'Een half uur spelen moet zeker kunnen'

VOETBAL - De nieuwste aanwinst van FC Emmen, Danny Hoesen, hoopt komende zaterdag in de derby tegen FC Groningen meteen zijn debuut te maken voor de Drentse club. "Ik ben zeker in staat om in te vallen", aldus de 32-jarige aanvaller die begin december terugkeerde naar Nederland nadat hij zes jaar in Amerika speelde.

"Als alle papieren in orde zijn tenminste", vervolgt de geboren Limburger. Voor vrijdagmiddag 17.00 uur moet de Drentse club de vrijgave van zijn laatste club, Austin FC, binnen hebben.

Dat Dick Lukkien de trainer is van FC Emmen was voor Hoesen doorslaggevend om voor de Drentse club te kiezen. "Ik heb in het verleden goed met Dick samengewerkt en daarna altijd contact gehouden."

'Ik denk dat Danny voor doelpunten kan zorgen'

Volgens de oefenmeester van de Drentse club is Hoesen zeer welkom. "We hebben rendement en doelpunten nodig en ik denk dat Danny daar voor kan zorgen. Hij is een speler die met zijn neus en met zijn rug naar de goal van de tegenstander kan spelen. Dat betekent dat je hem kunt aanspelen en met hem kunt combineren, maar ook dat hij de snelheid om in de diepte gestuurd te worden."