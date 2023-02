Katja Stam van toptalent naar topfavoriet richting de Spelen van Parijs

Thuis in Den Haag

Zeven jaar geleden vertrok Stam voor haar sport vanuit Klijndijk naar Den Haag. Want op het Zuiderpark trainen de beste beachvolleyballers van ons land samen. Samen met haar vriend Thijs Nijeboer woont ze samen in de hofstad. Ook hij is beachvolleyballer. Vorig jaar werden ze tegelijkertijd Nederlands kampioen.

Maar sinds de coronaperiode richt Nijeboer zich ook voor een deel op z'n maatschappelijke carrière. "Ik train nu zeven keer per week en niet meer twee keer op een dag. Maar dat is nog steeds genoeg om bovenin de eredivisie mee te draaien en internationaal nog wat te doen."

Voor Nijeboer, die zelf ook olympische aspiraties had, was het best even wennen toen de carrière van zijn vriendin ineens in een stroomversnelling kwam. "Op een gegeven moment zie je iemand heel snel heel goed worden en dat is in het begin best lastig. Maar we gunnen het elkaar allebei en ik vind het hartstikke mooi dat ze het zo goed doet."

Sterk seizoen

Afgelopen seizoen wonnen Stam en Schoon zowel in Mexico als in Frankrijk het zogenaamde Elite-16-toernooi, een soort Champions League van het beachvolleyballen. Ook pakten ze brons op het Europees kampioenschap in München. "Soms realiseer ik me misschien te weinig hoe hard het eigenlijk gaat", mijmert Stam.

Twee weken geleden begonnen ze ook met succes aan het nieuwe seizoen. Want ook in Qatar waren Stam en Schoon de sterksten in de openingswedstrijd van de Beach Pro Tour. Daarmee pakken ze belangrijke punten richting de kwalificatie voor de Spelen in Parijs.

Noordeinde

En mochten Stam en Schoon daar een medaille pakken, dan hoeft de Drentse in ieder geval niet ver te lopen voor de huldiging. Ze woont op zo'n honderd meter van Paleis Noordeinde af. De plek waar de olympische medaillewinnaars worden ontvangen door de koning. "Mijn doelen zijn duidelijk", lacht Stam.

Olympische kwalificatie