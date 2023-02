Andrea Deelstra moet Olympische limietpoging uitstellen

ATLETIEK - Andrea Deeltra (37) doet komend weekend geen Olympische limietpoging tijdens de marathon van Sevilla. De langeafstandsloper, die opgroeide in Dwingeloo, laat op haar website weten dat ze last heeft van een 'gevoelig plekje op haar linkerhiel rond de achillespees'.

Deelstra verblijft sinds Kerst in Portugal om te trainen. "De Olympische Spelen in Parijs blijven m'n stip aan de horizon", schrijft ze op haar website. "In 2024 zal ik afscheid nemen van mijn topsportcarrière. Dat betekent dat ik nog maar een beperkt aantal marathons ga lopen. En de marathons die ik nog ga doen, daar wil ik maximaal presteren."