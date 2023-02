Dick Lukkien: 'Duel tegen FC Groningen is cruciaal, maar de stand is zondag nog niet definitief'

VOETBAL - In een bomvolle Euroborg, met meer dan duizend fans uit Emmen in het uitvak, staan FC Groningen en FC Emmen zaterdag om 18.45 uur tegenover elkaar. Het duel tussen de nummers 18 en 16 in de eredivisie is er één met grote belangen.

Voor de thuisclub telt alleen de winst. Maar winnen deed Groningen sinds 23 oktober al niet meer. Slechts twee punten werden er gesprokkeld in de laatste tien duels. Maar ook Emmen is allesbehalve daar waar het nu had willen zijn. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft weliswaar drie punten meer dan FC Groningen, maar is verre van stabiel.

Zo won Emmen een paar weken geleden thuis van PSV, werd er gelijkgespeeld tegen Vitesse, maar gingen de duels tegen RKC, NEC en ook vorige week op eigen veld tegen Fortuna Sittard verloren. Die laatste nederlaag deed pijn, helemaal omdat Emmen een gelijkspel in handen had maar zelf de tegengoal weggaf.

Mooie stap

"Maar de knop moest om en natuurlijk kostte dat energie", erkende Lukkien. "Maar de stand na afgelopen weekend was niet definitief, net als de stand na komend weekend niet definitief is. Duidelijk is wel dat we een mooie stap kunnen zetten in Groningen."

Met Danny Hoesen

Lukkien kan in Groningen nog niet beschikken over de langdurig geblesseerden Maikel Kieftenbeld, Jeff Hardeveld, Mart Lieder, Metehan Güçlü en Rui Mendes. Ook Oussama Darfalou is er niet bij. De spits ontbreekt vanwege een spierblessure.

Jeroen Veldmate is wel weer terug en datzelfde lijkt te gelden voor Lorenzo Burnet. Bovendien zijn ook Ahmed El Messaoudi en Richairo Zivkovic weer een stuk fitter dan een week geleden. Ook de nieuwste aanwinst, Danny Hoesen, is inzetbaar. "Hoelang hij kan spelen is nog onduidelijk, maar hij maakt op mij een zeer fitte indruk", aldus Lukkien.

Live op Radio Drenthe