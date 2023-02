ACV not amused: Strijker ondanks akkoord naar HHC

VOETBAL - Ondanks dat ACV en middenvelder Steyn Strijker een akkoord hadden over een verlenging van de samenwerking, vertrekt de speler na dit seizoen toch bij de Asser club. Strijker verkast naar HHC, dat uitkomt in de Tweede Divisie.

ACV laat weten zeer teleurgesteld te zijn over de gang van zaken, maar wenst hem - op de clubwebsite - wel veel succes in de toekomst. Verder vertrouwt de club op de onvoorwaardelijke inzet van de middenvelder, die in de jeugd speelde voor ONR, FC Groningen, FC Twenten en FC Emmen.