Sudosa-Desto blijven meedoen in de top, Olhaco verliest van Huizen

VOLLEYBAL - Door een 3-1 zege bij Webton Hengelo blijven de heren van Sudosa-Desto aanhaken in de top van de Topdivisie. De Assenaren lijken met Keistad te gaan strijden om het kampioenschap. Olhaco verloor in een spannende wedstrijd met 3-1 bij Huizen.

In de eerste set deden beide ploegen weinig aan elkaar onder en was het Sudosa-Desto dat in de eindfase net de betere was, 25-23. In de tweede set had de ploeg van Erik Noordijk geen kind aan de thuisploeg en kwamen ze snel op 2-0 (25-13).

Hengelo rechtte de rug in de derde set en Sudosa-Desto was hier in eerste instantie niet tegen opgewassen, waardoor deze set met 18-25 naar de thuisploeg ging. Doordat Sudosa-Desto de vierde set weer makkelijk won (25-19) pakte de Assense formatie de volle drie punten en doen ze nog volop mee in de strijd om het kampioenschap.

Details beslissend voor Olhaco