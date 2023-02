DZOH onder 'slechte omstandigheden' ronde verder in beker

VOETBAL - Door de zege op bezoek bij SC Loppersum heeft DZOH zich geplaats voor de laatste zestien van de Noordelijke districtsbeker. De ploeg van trainer Marc van Meel won met 1-2, door doelpunten van Max Heijnen en David Westera. DZOH is de derde Drentse ploeg die zich plaatst voor de achtste finales, naast SVBO en vv Hoogeveen.

De omstandigheden in het Groningse Loppersum waren niet om over naar huis te schrijven. "Het was een enorm slecht veld en er was heel veel wind", vond Marc van Meel. Zijn ploeg speelt twee klassen hoger dan Loppersum en had dus op voorhand de beste papieren om een ronde door te gaan.

In de eerste twintig minuten was het niveauverschil tussen de ploegen goed te zien. DZOH bepaalde het spel en kreeg een aantal opgelegde kansen. Het was Max Heijnen die zijn ploeg in de vierde minuut met een prachtige lob op voorsprong schoot, 0-1.

Wind mee

Het spelbeeld kantelde iets na de openingsfase en Loppersum beet zich in de wedstrijd, tot ongenoegen van Van Meel. "We moeten meer kansen creëren tegen een derdeklasser." Voor rust verdubbelde zijn ploeg nog wel de voorsprong en daarbij hadden ze letterlijk en figuurlijk de wind mee. Vanaf de middellijn pegelde David Westera een bal blind naar voren, maar doordat de wind onder de bal kwam, ging deze gevaarlijk richting het doel. Daarnaast gleed de keeper van Loppersum ook nog eens uit, waardoor Westera zijn ploeg met fortuin op een 0-2 voorsprong schoot.

Een kwartier na rust kwam de spanning toch nog terug in de wedstrijd. Onnodig balverlies van DZOH luidde een corner in voor de thuisploeg, die de 1-2 opleverde. Echt in de problemen kwamen de Emmenaren daarna niet meer en er werd in het restant van de wedstrijd niet meer gescoord.

'We zitten in de koker'

Van Meel houdt een dubbel gevoel over aan de wedstrijd van vanmiddag. Over het spelbeeld vandaag was hij niet helemaal tevreden. "We hebben onszelf tekort gedaan, met name voor rust. We moeten eigenlijk met een 0-4 of 0-5 voorsprong de kleedkamers ingaan." Maar over het eindresultaat is hij wel te spreken: "Het belangrijkste is dat we in de koker zitten voor de achtste finales. We wilden ons heel graag plaatsen bij de laatste 16."