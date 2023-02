Eindzege Marathon Cup kan Maaike Verweij uit Veenhuizen bijna niet meer ontgaan

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij uit Veenhuizen heeft het eindklassement van de Marathon Cup zo goed als gewonnen. Bij de 14e wedstrijd in de competitie eindigde Verweij als vierde en zag ze haar naaste belager Esther Kiel halverwege uit de wedstrijd stappen. Haar voorsprong op Kiel is na vandaag 38,7 punten en alleen bij uitzonderlijke omstandigheden zou Kiel haar nog kunnen passeren. Irene Schouten, ploeggenoot van Verweij bij Team Zaanlander, won de wedstrijd in Groningen, voor een andere ploeggenoot, Marijke Groenewoud.

In de laatste ronden zette het machtige trio van Team Zaanlander zich op kop van de groep. Schouten was in de sprint het snelst, al kwam Groenewoud in de laatste meters nog flink opzetten. Elsemiek van Maaren voorkwam dat de drie teamgenoten het volledige podium innamen.