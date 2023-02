Kijk live: Wedstrijd van de Week: Hurry-Up - Volendam

HANDBAL - Met nog twee speelrondes in de BENE-League heeft Hurry-Up nog alles om voor te spelen. De Nijeveners staan één punt achter de begeerde vierde plaats, die recht geeft op de play-offs voor het kampioenschap. Vanavond komt Volendam op bezoek, dat één punt minder (24) heeft dan Hurry-Up en ook nog in de running is voor de vierde plaats. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is vanaf 19:55 uur te zien op TV Drenthe en online.