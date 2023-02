VAKO rekent in tweede helft af met Blauw Geel '15

VOETBAL - VAKO uit Vries heeft de thuiswedstrijd tegen Blauw Geel '15 uit Groningen met 4-1 gewonnen, invaller Emmanuel Manzeza scoorde twee van de vier doelpunten. De ploeg van trainer Cor Meijer blijft door deze overwinning volop in de race voor het kampioenschap in de 5e Klasse E, waarin Blauw Geel nu wel afgehaakt is. VAKO is op dit moment lijstaanvoerder met 34 punten uit 14 wedstrijden, gevolgd op vijf punten door Westerkwartier en Haren, die beiden ook wisten te winnen.

Bij rust op achterstand

Op sportpark de Fielliettaz Goethart stond vanmiddag een mooi affiche op het programma. De koploper, VAKO, kreeg bezoek van de nummer vier, Blauw Geel '15 uit Groningen. Voor de bezoekers betekende dit aanhaken of afhaken en vooral dat laatste leek het geval gedurende de eerste helft. VAKO was de ploeg met verreweg de meeste kansen en het beste veldspel, maar wist niet te scoren. Dit deed de ploeg van Arjan Tammenga wel. Een vrije trap werd in de zestien gelegd door Jordy Hospers en het was Jeroen Bakker die zijn ploeg, tegen de verhoudingen in, in de 42e minuut op een 0-1 voorsprong zette.

VAKO herpakt zich

Vlak na rust was het Blauw Geel '15 dat direct een enorme kans kreeg op de 0-2, maar deze verzuimde af te maken en dus bleef VAKO in de wedstrijd. De thuisploeg kreeg genoeg mogelijkheden op de 1-1 en na ruim een kwartier spelen was daar dan ook de terechte gelijkmaker. Aanvoerder Tim van Huffelen wist Thomas Meijering te bereiken die de 1-1 binnen schoot.

Mede door het inbrengen van Patrick Steenbergen en Manzeza, was het VAKO dat de druk naar voren bleef op voeren en de meeste kansen kreeg. Het bleef echter lang spannend, want pas een kwartier voor tijd wist Van Huffelen een vrije trap te benutten: 2-1.