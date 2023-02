HZVV verliest van eersteklasser ONS en is uitgeschakeld in districtsbeker

VOETBAL - Vierde Divisionist HZVV is uitgeschakeld in de districtsbeker. Het verloor van eersteklasser ONS Sneek die de achtste finale daarmee bereikte. Met tweede doelman Jari Hooijer op goal verloor de ploeg uit Hoogeveen met 3-1.

Tegenstander ONS Sneek was jarenlang een graag geziene gast in de Topklasse, en vorig seizoen in de Hoofdklasse kwam het HZVV tegen. Na jarenlang wedstrijden gespeeld te hebben tegen FC Lisse, HHC Hardenberg en ACV Assen, speelt het nu in de Eerste Klasse F, waar het op de derde plaats staat.

HZVV kent een rumoerig seizoen waarin het trainer Rick Mulder ontsloeg en het seizoen nu afmaakt met Jaap Scholing en Harold Brunsting, die in Sneek afwezig was wegens ziekte. In de Vierde Divisie staat het nu op de dertiende plaats. In de beker versloeg HZVV onder meer ZZVV uit Zuidwolde terwijl ONS knap afrekende met Flevo Boys.

ONS maakt indruk met verzorgd spel

Met eigen jeugd en spelers uit de buurt probeert ONS weer de weg omhoog te vinden. Het kreeg in de beginfase twee grote kansen via Nick Kleen die via een mooie stiftbal twee keer de bal op het aluminium schoot: een keer tegen de paal en een keer de lat. Daarna waren er maar weinig kansen meer te noteren aan beide kanten.

Toch scoorde ONS vlak voor rust via een schitterende aanval die over zes schijven ging. De voorzet was van Kleen en werd afgemaakt door Ewart Ottema, waardoor de ruststand 0-1 was. Tweede doelman Jari Hooijer mocht dit bekerduel keepen, maar had geen antwoord op het doelpunt. Hij verving deze wedstrijd Rodney Rosink.

Tweede helft

In het eerste kwartier had ONS het betere van het spel en hadden de Friezen weinig te duchten van HZVV. Uit het niets kreeg Kelly Joåo een dot van een kans, maar hij miste oog in oog met doelman Tristan Boersma. Maar daardoor kreeg de ploeg uit Hoogeveen wel het nodige zelfvertrouwen.

Een minuut viel later viel de gelijkmaker van Lorenzo Valente, die door een speler van ONS Sneek nog werd aangeraakt: 1-1. HZVV kreeg meer controle en kreeg ook goeie kansen via Harry Bakker en Kelly Joåo, maar wist de kansen niet te verzilveren.