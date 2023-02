Luister hier live naar FC Groningen - FC Emmen

VOETBAL - De nummer 18 tegen de nummer 16 van de eredivisie, dat is het duel tussen FC Groningen en FC Emmen vanavond. Een heuse kelderkraker dus. Verschil tussen beide ploegen is drie punten in het voordeel van FC Emmen.

Eerder dit seizoen werd het in Emmen 0-0 tussen beide ploegen, maar sindsdien is er veel gebeurd. Vooral bij de thuisclub, dat afscheid nam van trainer Wormuth en technisch directeur Mark Jan Fledderus. Maar ook onder de nieuwe trainer, Dennis van der Ree, is de weg naar boven nog niet ingezet. Sterker nog, de Groningers pakten in het nieuwe jaar slechts 1 punt.

Ook Emmen is nog altijd te wisselvallig om aansluiting te maken bij de middenmoot. Zo won Emmen een paar weken geleden thuis van PSV, werd er gelijkgespeeld tegen Vitesse, maar gingen de duels tegen RKC, NEC en ook vorige week op eigen veld tegen Fortuna Sittard verloren. Die laatste nederlaag deed pijn, helemaal omdat Emmen een gelijkspel in handen had maar zelf de tegengoal weggaf.